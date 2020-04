«Ne discuto spesso coni miei collaboratori. Ritengo che, in ogni caso, anche se si tornasse in campo tra alcuni mesi, sarebbe un campionato falsato. Siamo fermi da troppo tempo. I calciatori sono a casa da tanto, sarebbe come ripartire da zero. Interruzione definitiva? Sarebbe una decisione difficile, lascerei la gestione allo Stato, neppure alla Lega. Mi auguro ci sia un decreto che venga incontro alle società che hanno investito. In questo momento neppure il Palermo si può considerare matematicamente in Lega Pro, paradossalmente anche noi avremmo potuto vincere campionato. Non sarà facile trovare una soluzione, anche perché si rischia di innescare una serie di ricorsi». Queste le parole del presidente dell’Fc Messina, Rocco Arena, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta del Sud” in merito alla ripresa del campionato di Serie D.