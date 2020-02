Rocco Arena, patron dell’FC Messina, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Contropiede” in onda su TCF. Ecco quanto affermato: «Palermo? Sono arrabbiato perché abbiamo fatto una grande prestazione e non siamo riusciti a raccogliere punti. Preferivo essere fortunato e non giocare bene. Arbitraggio? Ho scritto al mister di non dire che è colpa degli arbitri perché divento un animale. Complimenti al Palermo perché è una grande squadra e rappresenta una grande piazza. Io non credo nella malafede, si sono affrontate due grandi squadre davanti a 20 mila spettatori, due società che hanno investito tanto meritavano un arbitro più qualificato. Il rigore non dato a noi è clamoroso. Non siamo venuti a Messina per restare in Serie D, puntiamo a categorie superiori. Un amico mi ha scritto di far tornare il Messina padrone del calcio che conta in Sicilia. Tifosi? Hanno fatto bene a supportare l’ACR Messina, è anche giusto che si lamentano se la società non ha ripagato la loro fiducia. Aladje è il più forte attaccante della Serie D. Mia solidità economica in dubbio? L’FC Messina è sano, zero debiti, non abbiamo cause con calciatori e non cacciamo gente senza pagarla. Abbiamo fatto un business plan adeguato per questa categoria e lo stiamo preparando per fare la prossima. Sto per fare un altro investimento sportivo a Messina».