L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle trattative per la cessione della Roma. I Friedkin stanno per mettere ufficialmente le mani sul club giallorosso. Intorno alle 10 di ieri i primi emissari del magnate texano leader della distribuzione statunitense delle vetture Toyota, erano già al tavolo con il Ceo della Roma, Guido Fienga. Per il closing del passaggio di proprietà potrebbe essere necessario qualche giorno in più: la seconda metà del mese, un piccolo ritardo sulla tabella, a cui poi seguiranno passaggi tecnici come la delibera del Cda sul nuovo assetto societario. Insomma, sarà solo rimandato di qualche giorno il momento in cui Friedkin diventerà il nuovo proprietario del club giallorosso. Lui, Dan, nelle ultime ore ha seguito la vicenda a distanza, da Londra verosimilmente, lasciando che la partita in città la gestisca il figlio, riferimento diretto degli advisor dell’operazione, insieme al suo braccio destro Brad Beinart, direttore finanza e gestione patrimoniale del gruppo Friedkin, e Brian Walker, direttore di strategie e nuove imprese. A Roma il magnate potrebbe sbarcare nei prossimi giorni in incognito, ma certo non siederà al tavolo delle trattative almeno fino al closing.