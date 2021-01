Rocco Arena, presidente dell’FC Messina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport”, soffermandosi sul futuro del club:

«Desidero lasciare a questa città uno degli stadi più belli d’Europa. Trattativa con americani? Qualcuno sul tema ha fatto ironia, accusandomi di spacciare favole. È un fondo che ha già investito nell’Nba, in Premier e anche in Italia. Se tutto va bene, l’appuntamento è fissato per metà giugno».





«Se il campionato lo vincesse l’Acr, noi andremmo avanti. Comunque ho un ottimo rapporto con i nuovi soci dell’Acr, con cui abbiamo visto insieme il derby».