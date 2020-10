“Oggi non ci sono le condizioni per tornare al lockdown, c’è bisogno di prendere tutti coscienza e farci carico di un necessario incremento di responsabilità”. Queste le parole del commissario staordinario, Domenico Arcuri rilasciate ai microfoni di Rai 3, in merito l’emergenza Coronavirus.

Arcuri ha continuato dicendo: “Il 31 marzo c’erano in terapia intensiva 4.023 pazienti, il 10 ottobre ce n’erano 390. Il segno della risposta che il sistema ha dato rispetto all’epidemia e negarla vuol dire che si è poco informati”.





Infine ha concluso dicendo: “Quando arriva non lo sappiamo [il vaccino, ndr], abbiamo una decina di aziende internazionali nella fase 3, l’ultima prima della possibilità di distribuire su vasta scala i vaccini”.