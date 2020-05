“Lavoriamo nell’esclusivo interesse dei cittadini al fine di tutelare al meglio la loro salute. Qualche volta faccio degli errori, per i quali mi aspetto critiche e se serve reprimende”, ma “solo dai cittadini. Abbiamo distribuito 208 milioni di mascherine da inizio emergenza, è una quantità sufficiente. Le Regioni hanno 55 milioni nei loro magazzini. Il prezzo delle mascherine chirurgiche fissato a 50 centesimi più Iva è e resterà quelli. Gli speculatori e categorie simili dovranno farsene una ragione la giungla che abbiamo lambito, la speculazione che abbiamo osservato non c’è più e non tornerà”. Queste le parole di Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza, riportate da “La Repubblica” in merito al prezzo delle mascherine.