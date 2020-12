Secondo quanto si apprende da una nota dell’agenzia di Stampa “Dire”, nei primi giorni di gennaio partirà la vaccinazione di massa. Oggi manderò alle Regioni il libretto di istruzioni e entro la settimana la procedura di somministrazione. Verranno consegnate il 90% delle richieste di dosi delle Regioni”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il commissario Domenco Arcuri, durante il vertice Stato-Regioni che ha dato il via libera al piano sui vaccini anti-covid. “Oggi diamo il via libera al piano di distribuzione dei vaccini e domani portiamo il documento condiviso in Conferenza Stato-Regioni in modo da renderlo subito operativo anche dal punto di vista formale. Le Regioni hanno fatto insieme al commissario Arcuri un lavoro puntuale e molto rigoroso. La campagna vaccinale sarà una sfida che vinceremo insieme“. Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, durante il vertice Stato-Regioni terminato poco fa.