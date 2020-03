Pietro Arcidiacono, dopo il goal contro il Licata, a fine gara ha commentato la prestazione dell’ACR Messina. Di seguito le sue parole: «Vittoria voluta, avevamo un solo risultato e l’abbiamo ottenuto. Nel secondo tempo abbiamo assediato il Licata e giocando così possiamo fare male a chiunque. Sudiamo questa maglia per ottenere i risultati che la città merita. Esultanza? Volevo chiedere scusa ai tifosi per il mio gesto di rabbia ma non ce l’avevo con loro: sono sceso di categoria perché sono troppo legato a questa maglia, sento mia questa squadra e chiedo scusa se il mio gesto sembrava altro».