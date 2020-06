Tre arbitri di serie A si fermeranno a fine stagione. Come riporta “Sportmediaset”, Gianluca Rocchi (sopraggiunto limite di età), Gianpaolo Calvarese e Piero Giacomelli (toccato il limite di permanenza in A: otto stagioni per chi non ha lo status di internazionale) non arbitreranno più un match dalla prossima stagione. Probabile l’impiego al var.