Arabia Saudita, i tifosi furiosi con Mancini: chiedono il suo licenziamento dopo il ko contro il Giappone

Dopo la sconfitta subita ieri contro il Giappone, valida per le qualificazioni asiatiche ai prossimi Mondiali, l’allenatore della Nazionale saudita Roberto Mancini si trova al centro delle critiche dei tifosi. Su X, l’account ufficiale della Nazionale saudita è stato inondato di messaggi di protesta che chiedono il licenziamento del tecnico italiano, accusato di essere il principale responsabile del rendimento altalenante della squadra da quando ha assunto la guida.

La reazione dei tifosi

Molti sostenitori sauditi hanno espresso la propria frustrazione sui social media, contestando aspramente non solo la prestazione della squadra contro il Giappone, ma anche l’approccio tattico e la gestione della partita da parte di Mancini. Tra i commenti più duri si legge: “Una squadra senza identità, senza tattica. Mancini è un allenatore senza valore, dovrebbe essere licenziato”. Altri utenti hanno ribadito che, con l’italiano alla guida, la Nazionale rischia di mancare la qualificazione ai prossimi Mondiali: “Se Mancini resta, la nostra squadra non si qualificherà”.

La rabbia dei tifosi verso Mancini e i giocatori

La delusione dei tifosi non si è fermata a Mancini. Anche alcuni giocatori sono stati criticati per la prestazione in campo, ma è stato il tecnico a finire maggiormente nel mirino, con attacchi anche sul piano personale: “Arrogante, il peggior allenatore che abbia mai allenato la nostra squadra. Non c’è mai stata una persona peggiore di te nel nostro sport”, si legge in uno dei commenti più pesanti. Queste critiche arrivano non solo a causa della sconfitta, ma per il generale malcontento per il rendimento della squadra dall’arrivo di Mancini.

Le parole del presidente Al-Meshal

Dopo la sconfitta, il presidente della Federcalcio saudita, Yasser Al-Meshal, ha chiesto scusa ai tifosi, definendo il ko contro il Giappone “una sconfitta molto dolorosa”. Al-Meshal ha sottolineato la necessità di una reazione immediata per non compromettere ulteriormente il cammino verso i Mondiali.

Prossimo appuntamento contro il Bahrein

L’occasione per rialzarsi potrebbe arrivare già martedì 15 ottobre, quando l’Arabia Saudita affronterà in casa il Bahrein. Tre punti sarebbero fondamentali per risollevare il morale della squadra e dei tifosi, prima di affrontare un test ben più complicato, a novembre, in trasferta contro l’Australia. Tuttavia, la pressione su Mancini è altissima, e il futuro del tecnico potrebbe dipendere dai prossimi risultati.