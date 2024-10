Clamoroso in Guinea-Etiopia: Markneh prende solo un giallo ma viene espulso per doppia ammonizione

Incredibile quanto avvenuto oggi, sabato 12 ottobre, in occasione di Guinea-Etiopia, match valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa terminato 4 a 1 per i padroni di casa. Il numero 8 della formazione ospite, Markneh, riceve il cartellino giallo e l’arbitro, convinto che l’avesse ammonito precedentemente, estrae di conseguenza il cartellino rosso. Fortunatamente il direttore di gara ha riconosciuto l’errore e ha revocato l’espulsione al giocatore etiope.

