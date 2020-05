Paura ad Aosta. Nella serata del 19 maggio una donna di 25 anni è stata arrestata per aver sputato in faccia a un autista di autobus e aver in seguito aggredito gli agenti delle forze dell’ordine giunti sul posto. La 25enne stava infatti per salire sul mezzo pubblico sprovvista della mascherina protettiva e dopo che l’autista l’aveva invitata a indossarla ha iniziato a coprirlo di insulti e a sputargli in faccia. Stando a quanto riferito da “Notizie.it”, sul posto è in seguito intervenuta una volante della vicina Questura che ha cercato di riportare la calma sull’autobus. A quel punto però, la giovane donna avrebbe iniziato ad aggredire gli agenti affermando di essere positiva al coronavirus e minacciando di infettare tutti i presenti. La donna, proveniente dalla provincia di Cuneo e attualmente in attesa delle determinazione dell’autorità giudiziaria, “ha suo carico ha già denunce per vari reati anche della stessa specie”.