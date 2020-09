A soli 20anni il portiere tarantino, Antonio Oliva, con alle spalle importanti parentesi con la maglia dell’FC Messina e del Rotondo ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Ecco il messaggio postato sui social:

“Dopo 14 anni di amore puro mi ritrovo a scrivere questo messaggio….. diciamo che è l’ultima cosa che avrei pensato perché nonostante tutto mi hai regalato tante gioie e soddisfazione ma ad un certo punto ti sei girato di spalle e nonostante tutto io non ho mollato ed ho sempre sognato in grande . È vero anche che nella vita bisogna avere fortuna e incontrare persone giuste ma nonostante ciò la cosa più importante è che io abbia dato tutto. Mi hai fatto vivere l’emozione di indossare la maglia della nazionale , mi hai fatto giocare in un campionato importante come la serie d , mi hai anche fatto scoprire alcuni stadi importanti con tifoserie molto belle . E proprio nel momento più bello arriva un punto dove tutto cade ma non si molla e si cerca di andare di avanti ed io l’ho fatto fino all’ultimo . Adesso invece dopo ben 6 mesi senza te ho capito che la strada da intraprendere è un altra e ne vado lo stesso fiero . A 14 anni mi hai fatto vivere da solo a Lecce ed è grazie a te se adesso sono questa persona . Penso di aver detto quasi tutto, anzi aggiungerei una cosa. Sei stato davvero un qualcosa di troppo importante e mi hai fatto vivere emozioni indescrivibili che mi porterò sempre nel cuore . Adesso invece devo ringraziare tutte le persone che mi sono vicine e tutte le persone che hanno creduto in me. Addio calcio è stato bello conoscerti”.