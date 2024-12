ANNUNCIO CLAMOROSO: “Torna in Mercedes” | Ha appena firmato il contratto

La scuderia inglese comunica una clamorosa novità: il pilota ha appena firmato il contratto e si appresta a guidare ancora in Mercedes.

La stagione che si è da poco conclusa non è stata tra le più positive in casa Mercedes. La scuderia britannica infatti non è stata quasi mai competitiva, ne per la classifica costruttori e nemmeno per quella piloti. Ecco perché in vista del prossimo anno le aspettative sono davvero enormi.

Resterà da capire anche la situazione riguardante i piloti però. Al momento infatti in casa Mercedes sono presenti George Russell e il giovanissimi Kimi Antonelli. Quest’ultimo è un pilota di grande talento, da cui tutti si aspettano grandi cose nel mondo della Formula 1. Tuttavia le sue doti, non avendo ancora gareggiato nel campionato di F1, sono ancora tutte da dimostrare. Ecco perché il ragazzino italiano è una vera e propria incognita.

Ed è forse anche per questa ragione che la scuderia inglese ha deciso di richiamare con grande sorpresa il vecchio pilota. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore come un fulmine a ciel sereno, e ha lasciato tutti senza parole. Il pilota ha firmato ancora il contratto con la Mercedes e si appresta a sedersi di nuovo sulla monoposto.

Clamoroso in Mercedes: il pilota torna

Nei giorni scorsi la Mercedes ha comunicato ufficialmente il ritorno di Valtteri Bottas. Il pilota finlandese ovviamente sarà il terzo della scuderia inglese. Un rientro a casa per cui si è dovuto attendere ben tre anni, e che Toto Wolff ha celebrato con le seguenti parole, riportate da motorsport.com.

“Bentornato a casa, Valtteri! È fantastico riaverti con noi. Il suo impatto e il suo contributo nei cinque anni in cui è stato con noi come pilota da corsa sono stati immensi. Oltre a conquistare numerosi Gran Premi, ha svolto un ruolo fondamentale in cinque vittorie del campionato”.

Grande entusiasmo tra i tifosi

Il 35enne ha disputato ben cinque stagioni in Mercedes, ed è stato fondamentale, come detto anche da Toto Wolff, per la conquista dei titoli di scuderia, ma ha anche dato una mano a Lewis Hamilton per la vittoria dei suoi campionati.

Bottas dunque, reduce da una stagione alla Sauber, riabbraccia la sua vecchia scuderia, con la speranza di essere d’aiuto qualora ce ne fosse bisogno.