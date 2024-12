“Sono stati anni bellissimi, ma è il momento di andare via”: BOOOOM IN FORMULA 1 | Contratto strappato e lascia il sedile

Fulmine a ciel sereno in Formula 1: il pilota lascia la scuderia e strappa il proprio contratto, lasciando senza parole i tifosi.

Il 2024 della Formula 1 si è ormai concluso da alcune settimane. E’ stato un anno molto entusiasmante, che ha visto diversi colpi di scena e Gran Premi al limite. Allo stesso modo però questa stagione ha visto la definitiva incoronazione di Max Verstappen. Il pilota olandese infatti ha vinto ancora il Mondiale, laureandosi per la quarta volta di fila campione del mondo.

Diverse sono andate invece le cose per quanto riguarda la classifica costruttori, dove a giocarsi il titolo sono state la Ferrari, tornata finalmente ad un buon livello, e la McLaren, che alla fine ha mostrato qualcosa in più ed ha avuto la meglio sulla scuderia di Maranello per pochi punti.

In attesa della prossima annata, si stanno iniziando a delineare gli schieramenti nei vari team. Diversi piloti hanno infatti lasciato e cambiato squadra, mentre alcuni addirittura sono rimasti fermi. Detto ciò nelle scorse ore un annuncio arrivato in maniera inattesa ha scioccato tutti. Il pilota ha strappato il proprio contratto e ha lasciato la scuderia.

Addio ufficiale in Formula 1

Sebbene la notizia era nell’aria da tempo, nei giorni scorsi è arrivata anche l’ufficialità. Checo Perez lascia la Red Bull con effetto immediato. Il pilota messicano rescinde il proprio contratto con la scuderia austriaca, chiudendo così questa lunga telenovela. Incasserà da questo addio anticipato una ricca buonuscita.

Lo stesso Perez dopo l’ufficialità ha dato l’annuncio, e con le seguenti parole, riportate da motorsport.com, ha salutato la sua ormai ex squadra. Sono incredibilmente grato per gli ultimi quattro anni trascorsi con Red Bull Racing e per l’opportunità di correre con una squadra così straordinaria. Guidare per Red Bull è stata un’esperienza indimenticabile e conserverò per sempre il successo che abbiamo ottenuto insieme”.

Ecco chi lo sostituirà

Anche se non c’è ancora niente di ufficiale, il posto di Sergio Perez verrà con tutta probabilità preso da Liam Lawson, pilota neozelandese prodotto del settore giovanile della Red Bull.

A breve è atteso l’annuncio ufficiale, che vedrà dunque il neozelandese affiancare un certo Max Verstappen il prossimo anno. Un compito di certo non facile, soprattutto se sei un pilota giovane e con voglia di mettersi in mostra.