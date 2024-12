SCANDALO NELLA NAZIONALE DI TENNIS: “Escluso dal capitano” | La gioia di Sinner e Berrettini è stata spezzata

Un vero e proprio scandalo quello che arriva dalla Nazionale di tennis, escluso dal capitano: festeggiano Sinner e Berrettini

Un anno che sta per giungere al termine anche per il mondo dello sport. In particolar modo quello del tennis e, precisamente, quello italiano che può finalmente gioire. Ovviamente grazie a Jannik Sinner che, in questo 2024, è diventato il nuovo numero uno al mondo.

Dalla vittoria degli Australian Open fino ad arrivare alla conquista della Coppa Davis. In questo torneo, però, con la partecipazione e l’aiuto di Matteo Berrettini. Il romano, dopo anni bui e di infortuni che lo hanno condizionato, sta ritornando agli antichi fasti.

I loro obiettivi sono fin troppo chiari: cercare di bissare i successi anche in vista del 2025. Non sarà affatto semplice visto che la concorrenza è ampia, ma i nostri atleti daranno del filo da torcere a coloro che si metteranno sulla loro strada.

Anche se non tutti gli atleti italiani sono felici. In particolar modo uno di loro, nel corso di una intervista che ha rilasciato al sito “Relevo” ha svelato il suo punto di vista, soffermandosi soprattutto sull’esclusione, da parte del capitano, che non è stata affatto digerita.

Tennis sotto shock, la rivelazione dell’atleta non passa inosservata

Bisogna tornare indietro di un anno: nel 2023, a poche ore dalla fase a gironi della Coppa Davis, Fabio Fognini scopre di non essere entrato a far parte del gruppo azzurro. In un primo momento, però, il suo nome era stato inserito nella lista dei convocati. La decisione finale, quindi quella di escluderlo, è stata presa dal capitano: Filippo Volandri. Una scelta che l’atleta ligure, a dire il vero, non ha mai digerito più di tanto. Nonostante sia passato un bel po’ di tempo.

Soprattutto nel modo in cui gli è stata comunicata. Nel corso dell’intervista Fognini smentisce categoricamente che si sia trattato di una decisione sua. Nessun passo indietro né riposo forzato: niente di tutto questo. Tutto falso. Da quel momento in poi, però, l’aria è diventata irrespirabile. Tanto è vero che non è mai stato più preso in considerazione. Nell’ultima Coppa Davis, quella in cui l’Italia ha bissato il successo dello scorso anno, voleva esserci eccome.

Escluso dal capitano, l’atleta non ci sta: “Ecco quando dirò la verità”

Ovviamente la domanda sulla sua esclusione non si è fatta attendere. Così come la risposta del ligure: “Parla con il capitano. Lui può spiegarti tutto. Ho un libro da scrivere, ora non voglio dire nulla“. Poi afferma: “Quando mi ritirerò dirò tutta la verità e ci sarà da ridere“. Allo stesso tempo, però, afferma di essere molto contento per i suoi compagni che hanno trionfato nell’ultimo torneo del 2024.

Di conseguenza, però, c’è un lato in cui è molto deluso. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. In conclusione rivela: “Il tennis è un gioco. Guadagni molti soldi. Ho espresso le mie emozioni in un certo modo, altri lo fanno in un altro e non è successo niente. Non dico di avere ragione, ma ognuno ha la sua personalità“.