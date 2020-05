È annegato dopo un tuffo al largo del lungomare di Avola. Così ha perso la vita un 32enne di Sortino sceso al mare con un’amica sulla spiaggia del lungomare Tremoli. Non conosceva la zona, quindi ha individuato un posto in cui tuffarsi. Dalla profonda ferita riscontrata sul capo potrebbe aver violentemente sbattuto la testa sugli scogli proprio durante il tuffo, perdendo i sensi.

Il mare, oggi agitato, lo ha trascinato quindi al largo e solo quando la ragazza che era con lui si è accorta che qualcosa non andasse per il verso giusto ha contattato il 112. Sul posto sono intervenuti Capitaneria di Porto, Polizia municipale e Polizia di Stato. Il corpo esanime del giovane è stato recuperato in contrada Falaride, con l’ausilio di un barchino, dagli agenti di Polizia e una volta portato a riva il corpo del giovane è stato affidato al personale del 118 che ha provato invano a rianimarlo. Sul posto si attende l’arrivo del pm di turno, Gaetano Bono, che dovrà stabilire se disporre l’esame autoptico per chiarire se il decesso possa essere dovuto a un’altra causa come un malore improvviso.