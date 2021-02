«Sono due anni che il Bari non riesce a fare quel salto di qualità che tutti si aspettano, nonostante i massicci investimenti. Nuovo diesse? I De Laurentiis sanno chi prendere, Bari è una città magica che ti dà un’adrenalina pazzesca. Sono stato quattro anni non bene, di più. Se tornerei? Mai dire mai. In questo momento devo pensare al Frosinone che mi ha dato una responsabilità importante.

Sinceramente non so per chi tifare. A Catania sono nato, cresciuto, ho famiglia e amici mentre nel Bari mi sono affermato». Queste le parole di Guido Angelozzi, ex ds del Bari, rilasciate ai microfoni di “Il Corriere dello Sport” in merito al match tra Catania e Bari.