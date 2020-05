Un atto d’amore che potrebbe contribuire a far ripartire, presto, il turismo tedesco verso l’isola d’Ischia. Dove, parole la cancelliera Angela Merkel, «non vedo l’ora di tornare per le mie vacanze».

Angela Merkel lo ha confidato in queste ore, al telefono, al presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che lo ha sottolineato in una intervista al quotidiano “La Stampa”.

E’ dal 2015 che la cancelliera non trascorre il periodo pasquale sull’isola verde, di cui apprezza le terme, i percorsi di trekking e le eccellenze enogastronomiche. Non sarà semplice realizzare a breve il suo piccolo sogno: a luglio parte la presidenza tedesca Ue e l’uscita dalla crisi della pandemia richiede il massimo degli sforzi, in termini di impegno.

«Siamo davvero contenti per l’idea espressa dalla cancelliera Merkel di tornare questa estate a Sant’Angelo», dichiara invece il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso. Siamo pronti ad accogliere di nuovo tanti ospiti – agiunge il sindaco Caruso – ma con Angela Merkel c’è un rapporto speciale, è ormai una amica che vorremmo riabbracciare dopo questa terribile esperienza del Coronavirus».

“Noi l’aspettiamo volentieri a Ischia – dice l’eurodeputato Giosi Ferrandino, isolano doc – e cercheremo di farci trovare pronti: il turismo tedesco è di primaria importanza per Ischia e le parole di Angela Merkel hanno un grande valore affettivo e simbolico”.