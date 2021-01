«La classifica non mente. Ternana e Bari ad oggi hanno qualcosa in più delle altre. Catania, Catanzaro e Avellino le vedremo sicuramente in alto.

Tre squadre forti che probabilmente non potranno arrivare in testa ma parliamo di piazze blasonate, con un grande seguito di pubblico e rose molto competitive. Anche il Palermo possiede le carte in regola per disputare un campionato importante». Queste le parole di Christian Anelli, difensore del Foggia, rilasciate ai microfoni di “Tuttocalciocatania.com” in merito al campionato di Serie C.