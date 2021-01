Incredibile quanto successo a Floridia in provincia di Siracusa, dove i genitori di una bambina di 5 anni ha organizzato una festa in una ludoteca con 30 persone. Secondo quanto riporta “Gds.it”, subito è scattato il blitz della Guardia Di Finanza per il mancato rispetto delle norme anticovid.

Le sanzioni sono state di 400 euro per tutti i bambini e gli adulti, inoltre i proprietari della Ludoteca sono stati segnalati al Questore di Siracusa.