Anderson, ex centrocampista di Manchester United e Fiorentina, è stato sicuramente uno dei grandi punti interrogativi del mondo del calcio. Infatti secondo quanto riporta “Goal.com” il giocatore brasiliano aveva iniziato la sua carriera brillantemente, vincendo il Golden Boy e approdando ai “Red Devils” dove disputò una finale di Champions League contro il Chelsea nel 2007/2008. Per lui anche un’esperienza nel campionato italiano con la Fiorentina, dove non è riuscito a lasciare il segno. Poi il ritorno in Brasile, fino al ritiro a 31 anni.