Dopo la Premier League inglese, anche quella scozzese, ha già disposto il rinvio di tutta la prossima giornata di campionato in segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta.

Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale in molti nelle ultime ore si stanno chiedendo se la partita Rangers-Napoli verrà rinviata o meno. Avanza l’ipotesi di rinvio del match di martedì 13 settembre, valido per la seconda giornata del girone A di Champions League, ovviamente a causa del lutto che il Regno Unito osserverà in queste ore.

Al momento, da parte dell’UEFA non sono arrivate disposizioni particolari in seguito al match e in generale sul rinvio delle partite con protagoniste le squadre inglesi e di tutto il Regno Unito. Pertanto, secondo l’attualità, Rangers-Napoli si giocherà regolarmente il 13 settembre alle ore 21 all’Ibrox Stadium.