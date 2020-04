Attraverso la pagina Facebook “Amici RosaNero”, i tifosi rosanero hanno comunicato il dato finale della raccolta fondi in favore delle strutture ospedaliere nelle quali medici, infermieri ed altri operatori sanitari stanno mettendo a rischio le proprie vite per salvare quanti più cittadini possibile. Ecco il messaggio: “Cari Amici e AmiciRosanero, ringraziandovi ancora una volta per quello che tutti insieme abbiamo fatto per la nostra città, ci sembra giusto darvi il dato finale di quanto raccolto e di come sia stato destinato, nonostante vi abbiamo passo passo aggiornato su quanto abbiamo fatto. Ventiquattromilacentocinquantotto,63 euro (24.158,63 euro) è la somma raccolta grazie a 277 donatori. Quanto raccolto ci ha permesso di acquistare e donare: 1 video broncoscopio digitale, 195 tute, 600 mascherine FPP2, 1 ventilatore polmonare che sono stati destinati al reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale Vincenzo Cervello e al pronto soccorso dello stesso nosocomio. Con la somma restante, 3.000,00 euro, sono state fatte n. 3 donazioni destinate agli indigenti e ai senza tetto così suddivise: 2.000,00 euro Caritas; 500,00 euro Associazione Angeli della Notte; 500,00 euro Opera Pia San Vincenzo de Paoli. Vi ringraziamo ancora sperando di vederci presto allo stadio”. In basso il post in questione.