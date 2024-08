Amici, anche io vado in Arabia Saudita: a 22 anni si gioca tutte le carte lì | 20 milioni di euro

Anche il 22enne decide di trasferirsi in Arabia Saudita: va a giocarsi le sue carte. Affare dal valore di 20 milioni di euro

Il primo (ovviamente in ordine di importanza) a decidere di cambiare completamente vita e, soprattutto, di andare a giocare in Arabia Saudita è stato Cristiano Ronaldo. Dopo il fuoriclasse portoghese, però, è stato il turno di parecchi suoi colleghi che hanno deciso di sposare il “progetto” fornito dai club sauditi.

La maggior parte di loro, però, sono considerati calciatori a “fine carriera” e che in Europa non hanno più nulla da fare. Quello che fa discutere e, in un certo senso, spiazza è che a trasferirsi in questi paesi sono anche atleti giovani nel bel pieno della loro maturità calcistica. Proprio un anno fa era stato il caso di Gabri Veiga che, invece di andare al Napoli, ha scelto l’Al-Ahli.

Nelle ultime ore, invece, continua a fare rumore la scelta di un suo collega, anche lui 22enne, che ha mollato tutto per andare a giocare proprio in Arabia Saudita. Un affare dal valore di 20 milioni di euro per il club che ne deteneva il cartellino.

Il giocatore, fino a qualche giorno fa, ha rappresentato la propria nazionale alle Olimpiadi di Parigi. L’avventura del team, però, è terminata ai quarti di finale.

Tutti in Arabia Saudita, anche il 22enne accetta la ricca offerta: è ufficiale

Il Boca Juniors e l’Argentina salutano Ezequiel Fernandez. Il ‘Crack’ è passato ufficialmente all’Al Qadsiah (club partecipante alla Pro Saudi League). Come annunciato in precedenza gli argentini hanno ricevuto 20 milioni di euro per la sua cessione che è stata ufficializzata, con un post, sui canali social degli ‘Xeneizes’.

Sul nativo di San Miguel anche un club italiano: la Lazio, infatti, aveva chiesto solamente informazioni, ma avviato una vera e propria trattativa no. Chi ci aveva provato è stato anche l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi che, però, si è dovuto arrendere dinanzi alla ricca offerta saudita.

Ezequiel Fernandez, ufficiale il passaggio all’Al Qadsiah

Fino a pochi giorni fa ha rappresentato l’Argentina Under 23, di Javier Mascherano, nelle Olimpiadi di Parigi. Nelle quattro gare ha trovato la via della rete in una sola occasione: nel match del girone vinto contro l’Iran per 3-1.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Boca Juniors fa l’esordio in prima squadra a 19 anni. Poi il prestito al Tigre dove accumula un bel po’ di esperienza prima del ritorno nello storico club. Adesso per l’atleta sta per iniziare una nuova avventura in Arabia: i tifosi, intanto, sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte e sognare il titolo con lui.