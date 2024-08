“Vorrei tornare alla Roma, De Rossi mi farebbe giocare”: scaricato da Mou, sogna ancora il giallorosso

Parole di richiamo per un ex giocatore della Roma, che spera in un grande ritorno e lo ha fatto capire al tecnico e a tutto l’ambiente.

Molti calciatori quando lasciano un club sono felici. Vuoi per le diverse ambizioni o per mille altre ragioni infatti la separazione da una squadra spesso coincide con una liberazione.

Per tanti altri però non si può dire che sia così. Capita infatti che qualcuno abbia nostalgia della sua vecchia casa e che voglia farvi ritorno.

E’ proprio questo il caso di questo calciatore che ha giocato nella Roma, e che adesso sogna di tornare nella città eterna sotto la guida di Daniele De Rossi.

Il giocatore vuole tornare nella Capitale

Dopo essere esploso sotto la guida di Paulo Fonseca, la Roma pensava di avere tra le mani il centrocampista del futuro. E invece, dopo che José Mourinho al suo arrivo nella Capitale lo ha bocciato, il suo destino è cambiato completamente. Stiamo parlando di Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo che ha giocato per un paio di anni in giallorosso prima di tornare in patria.

Il classe 1998 al momento si trova in forza al Granada, che la scorsa estate lo ha acquistato proprio dalla Magica per quasi due milioni di euro. Ma proprio dal suo paese Villar ha fatto capire che nella città eterna ci tornerebbe di corsa.

Le parole di Villar

”Sono stati due anni importanti, ci penso spesso. Sono diventato un tifoso giallorosso: guardo spesso le partite e spero che questa stagione possa raggiungere grandi risultati. Peccato, perché penso che De Rossi mi avrebbe dato una chance per ripartire. Ci siamo sentiti più volte, di recente. Gli ho detto che mi avrebbe fatto piacere lavorare con lui, e lui ha detto lo stesso di me, gli sarebbe piaciuto avermi in rosa. Ha delle belle idee di calcio, sono sicuro che diventerà un grande allenatore”.

Queste le parole rilasciate dal centrocampista spagnolo durante una lunga intervista concessa ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Il calciatore poi ha concluso parlando dei suoi sogni e facendo capire ancora di più il suo amore viscerale nei confronti della Lupa: ”I miei sogni? Dal cuore mi viene di dire tornare a Roma: nel momento più alto della mia crescita il percorso è stato tagliato. Spero di poter riaprire quella pagina un giorno, sento di avere ancora molto da dire”.