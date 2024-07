Amichevole Palermo-Rapperswil, Dionisi: «Possiamo migliorare, bisogna dare continuità»

Al termine del match amichevole tra Palermo e Rapperswil, con i rosanero sconfitti per 0-1, è intervenuto in conferenza stampa post-match il tecnico Dionisi:

«Vasic e Saric? Sono soddisfatto, hanno entrambi margini di miglioramento. Si stanno allenando bene, la prestazione è stata migliore rispetto alla precedente amichevole. Mi aspetto di più. Vasic non è più un giovane, ha grandi qualità ma deve migliorare. Sicuramente troverà spazio. Qualcuno ha giocato fuori ruolo, come Buttaro. Devetak è arrivato da tre giorni, Corona giocava in Primavera: non abbiamo tempo e si faranno delle valutazioni. Possiamo migliorare, bisogna dare continuità. Anche nel primo tempo potevamo rischiare qualche giocata in più. Tra pochi giorni giocheremo con una squadra più forte, dovevamo centellinare le forze».