Amichevole Palermo-Rapperswil, Dionisi: «Mi aspettavo questo, bisogna far arrivare giocatori bravi e determinati»

Al termine del match amichevole tra Palermo e Rapperswil, con i rosanero sconfitti per 0-1, è intervenuto in conferenza stampa post-match il tecnico Dionisi:

«Sono molto più avanti, conoscevamo le difficoltà. In questo momento la condizione fa la differenza. Mi aspettavo questo, non è il risultato la cosa più importante. Cerchiamo la continuità, chi ha giocato non ha avuto problemi. Non sono soddisfatto ma mi aspettavo questo, abbiamo ampi margini di miglioramento. Vogliamo costruire e l’obiettivo è a maggio. Siamo in piena costruzione, oggi mancavano giocatori. Mi aspettavo questo, ma non sono soddisfatto. Infortuni? Non rischiamo giocatori che hanno problemini. In questo momento si parla di problemini. Sono contento di chi è arrivato, bisogna sempre alzare il livello. Bisogna fare arrivare giocatori bravi e determinati. Nikolaou e Henry avevano pochi allenamenti, per questo non hanno giocato. Henry e Brunori sono molto bravi, ma c’è sempre un equilibrio di squadra».