Amichevole Palermo-Rapperswil, Dionisi: «L’obiettivo è migliorare quello che abbiamo fatto l’anno scorso»

Al termine del match amichevole tra Palermo e Rapperswil, con i rosanero sconfitti per 0-1, è intervenuto in conferenza stampa post-match il tecnico Dionisi:

«Nikolaou? Dovevamo tenere in considerazione i carichi di lavoro. Non ha giocato per precauzione. Henry ha iniziato con noi, non so se avrà minuti col Monza. Percepisco preoccupazione, abbiamo dato continuità rispetto a quello che stiamo facendo. Non abbiamo la gamba. Sono amichevoli che servono per mettere minuti. Non andiamo dietro il risultato, dobbiamo dare continuità. Mirri? Ci siamo visti, ho conosciuto anche la moglie del presidente. Cerca di trasmettermi quello che è Palermo, cerca di trasferirmi la storia del club. L’obiettivo è migliorare quello che abbiamo fatto l’anno scorso, c’è da costruire con ottimismo. Sappiamo che non sarà facile. Se speravo in un organico più completo? La speranza c’era ma è anche l’ultima a morire. L’importante è che arrivino i giocatori giusti. I nuovi si sono integrati bene, hanno le qualità per alzare il livello del gruppo. Chi arriva deve alzare il livello, gioca chi merita. Sono contento di chi è arrivato, spero che i nuovi arrivino il prima possibile. Il mercato è lungo».