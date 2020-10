Il ministro degli Affari europei, Enzo Amendola, ha parlato in un’intervista ad “HuffingtonPost”.

Ecco le sue parole a proposito di un nuovo lockdown in Italia:





«È una scelta dolorosa, molto difficile da prendere, che va fatta non sulla base dell’emotività o sul numero di tweet, ma sui dati scientifici e sui pareri autorevoli del Cts. Noi dobbiamo fare di tutto per escluderlo, ma se sarà necessario, ci assumeremo l’onere della scelta, così come abbiamo fatto a marzo. In fondo è il ruolo della Politica: prendere le decisioni migliori nelle condizioni date».