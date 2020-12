Amauri, ex attaccante del Palermo, ha apprezzato moltissimo la maglia celebrativa del Palermo per suoi 120 anni di storia. Attraverso un post su instagram, il brasiliano ha voluto esprimere tutto il suo apprezzamento per maglia biancoazzurra, di seguito quanto scritto dall’attaccante: “Bellissima questa maglia. Palermo se avete una 11 che vi avanza vi mando il mio indirizzo”.

Il suo commento ha subito scatenato la reazione di Miccoli e Simplicio, suoi compagni in maglia rosanero, che hanno commentato il post scrivendo rispettivamente: “Chiedigli anche una 10 già che ci sei” e “Anche io la voglio”. In basso la foto in questione.





In basso le foto in questione.