Dopo 7 lunghissimi anni torna il derby siciliano tra Palermo e Catania.

Non sarà un derby come gli altri, vista la situazione generale legata alle misure restrittive a causa del Covid-19 che costringono i tifosi a stare fuori dagli spalti degli stadi.





Inoltre, proprio il Palermo sta attraversando da vicino nelle ultime settimane l’incubo chiamato Coronavirus. Oggi altri 7 calciatori sono risultati nuovamente positivi al tampone, seppur asintomatici dopo il focolaio emerso negli ultimi giorni. Il Palermo, infatti, questa sera scenderà in campo soltanto con 12 elementi, col solo Matranga in panchina come secondo portiere.

A pochi istanti dal fischio d’inizio, ci rituffiamo nel passato, precisamente al 9 novembre 2003, ricordando quel Catania-Palermo terminato 0-2 per i rosanero con le reti dello storico capitano Eugenio Coroni al 7′ su calcio di rigore e di Lamberto Zauli al 66′.

Di seguito il video del match.