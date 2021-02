«Ibra a Sanremo? Si allenerà in Riviera tutta la settimana, meticolosamente come sempre. I fuoriclasse come lui sanno gestirsi da soli, sa come organizzarsi, ha un’autodisciplina esemplare. I tifosi stiano tranquilli. Non farà il pendolare, andrà a Milano mercoledì per la partita contro l’Udinese poi tornerà e rimarrà con noi».

Queste le parole del conduttore di Sanremo, Amadeus, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta dello Sport” in merito a Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, che sarà presente al festival della canzone italiana.