Mezz’ora, tanto è durata la ripresa dell’anno scolastico nella classe di una scuola elementare di Fosdinovo, in provincia di Massa. Alle 8 tutti gli alunni si sono recati in classe per iniziare la lezione e alle 8,30 sono finiti tutti in isolamento. Stando a quanto riferito da “Repubblica.it”, 18 allievi sono finiti in quarantena insieme alle relative insegnanti. Questo è accaduto perché una bambina ha ricevuto l’esito del tampone proprio stamattina: è risultata positiva. Oggi la piccola non era in aula, ma la scorsa settimana aveva frequentato dei corsi di prescuola assieme ad altri allievi.