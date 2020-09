Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, Mattia Lombardo, centrocampista attualmente svincolato dopo le vicende legate alla Robur Siena, si è espresso così in merito al prossimo campionato di serie C e sulla nuova norma che blocca le rose a 22 calciatori:

«Penso che la lista a 22 giocatori abbia alcuni aspetti positivi ed altri decisamente meno. Tra gli aspetti positivi certamente quello della maggior selezione con conseguente innalzamento della qualità dei giocatori in rosa. Un altro aspetto da tenere in considerazione è la riduzione dei costi per i club. Tra gli aspetti meno positivi quello di offrire meno opportunità ai calciatori e meno possibilità di scelta agli allenatori durante la stagione avendo una rosa più ristretta».