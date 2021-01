Intervenuto ai microfoni di “Tuttoavellino”, Salvatore Aloi, centrocampista dell’Avellino, si è espresso così:

«Prima della partita con la Turris si respirava un’aria bella ed eravamo consapevoli che avremmo fatto una bella partita. Siamo scesi in campo con la determinazione e la cattiveria giusta e abbiamo dominato. E’ stata una vittoria importante.





Non vincevamo dal 1955 a Torre del Greco? Sono ancora più contento, magari ci dessero un punto in più. Assenza dei tifosi? Ovvio che si sente, ci avrebbero dato una grande mano. Sappiamo che è una piazza esigente, che vive di calcio, le critiche sono anche giuste, ognuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni. Noi pensiamo a noi stessi e al campo e non dobbiamo dare peso a questo».