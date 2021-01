Intervenuto ai microfoni di “Siamo Aquile”, in onda su Trm, Alberto Almici, difensore rosanero, ha parlato del possibile arrivo a Palermo dell’attaccante Antonio Di Gaudio, suo ex compagno di squadra al Verona. Ecco le sue parole:

«Io e Totò (Di Gaudio, ndr) siamo molto amici. Ci siamo sentiti e gli ho detto di scegliere quello che può far star ben lui e la sua famiglia. Abbiamo parlato di Palermo, non entrò nel dettaglio, gli ho dato un consiglio e gli ho detto di fare quello che si sente di fare e di scegliere la soluzione migliore. So che ha avuto anche altre richieste dalla B. Se dovesse arrivare sarei contento. Se non dovesse arrivare va bene lo stesso, è un grandissimo amico con il quale ho condiviso anche una promozione in serie A due anni fa.





Cosa potrebbe dare Di Gaudio al Palermo? È forte, lascio queste risposte alla società, io sono un giocatore. La società è vigile sul mercato, ha già fatto un acquisto importante per la categoria, reduce da una promozione (De Rose, ndr) e se ci sarà occasione di prendere qualcuno utile alla causa lo farà».