«Vorrei trovare una stabilità. Mia moglie lavora e si devono trovare i giusti compromessi. E’ stata una scelta calcistica più che familiare. Forse il Verona non mi ha ritenuto adatto per la serie A. Ringrazio Verona perché mi ha dato la possibilità di giocare in una realtà importante e vincere un campionato. Il mio agente mi ha regalato un triennale con il Verona. Sono contento di aver giocato lì. Ho rescisso perché avendo finito tardi di giocare con il Pordenone, sono partito più tardi, non ero con la squadra e dovevo scegliere se rimanere fermo fino a gennaio o rescindere il contratto». Queste le parole rilasciate dal nuovo terzino del Palermo Alberto Almici in conferenza stampa.