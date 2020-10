«Negli ultimi anno ho centrato la promozione con il Verona e lo scorso anno ci sono andato vicino con il Pordenone. Lavoreremo per portare questa squadra dove merita. Il mio obiettivo era giocare in serie A. Non si è realizzato e forse ci ho messo del mio. Non mi hanno ritenuto appropriato per la categoria. Il mio sogno nel cassetto ce l’ho ancora. Venire qui a Palermo è stata una scelta in quel senso, cioè crearmi un percorso importante. In questi anni voglio essere un giocatore leader e di riferimento per questa squadra e città». Queste le parole rilasciate dal nuovo terzino del Palermo Alberto Almici in conferenza stampa.