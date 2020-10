«Sono molto critico con me stesso. Mi do sempre la colpa se non raggiungo l’obiettivo. Magari in certe circostanze avrei potuto dare di più. Che campionato mi aspetto? E’ un mondo nuovo per me la serie C. Sicuramente si gioca a calcio, undici contro undici. quello che voglio portare è la mia esperienza per aiutare la squadra che è giovane. In questi anni ho visto che la differenza la fa la corsa, la ferocia agonistica ed essere messi bene in campo. Anche l’equilibrio aiuta perché non bisogna esaltarsi o buttarsi giù». Queste le parole rilasciate dal nuovo terzino del Palermo Alberto Almici in conferenza stampa.