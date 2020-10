«Già pronto per giocare domenica? E’ un momento con tempi ristretti. Sono arrivato e mi sono messo a disposizione. Conto di esserci per dare una mano alla squadra, ci sarà il momento per trovare la condizione. Per me è indifferente giocare a 4 o quinto di centrocampo. L’umore non è dei migliori. I ragazzi hanno fatto 1 punto, abbiamo voglia di riscatto. Ci aspetterà una partita importante visto il momento. Bisognerà ragionare giornata dopo giornata. Conosciamo l’obiettivo». Queste le parole rilasciate dal nuovo terzino del Palermo Alberto Almici in conferenza stampa.