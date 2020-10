«Ho giocato con Misuraca e ci sentiamo ogni giorno. Quando c’è stata la possibilità di venire qui mi ha detto di accettare. A verona ero con Di Gaudio che mi ha consigliato di venire, mi ha detto che mi sarei trovato bene qui. Ieri ho parlato con mia moglie e mi ha impressionato la disponibilità delle persone. Entrambi mi hanno consigliato di venire. Se possiamo recuperare il gap? Non dobbiamo focalizzarci su un obiettivo a lungo termine, ma pensare partita dopo partita. Siamo il Palermo e dobbiamo lottare per grandi obiettivi. Già da domenica cercheremo di colmare il gap». Queste le parole rilasciate dal nuovo terzino del Palermo Alberto Almici in conferenza stampa.