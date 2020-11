«Margini di miglioramento? Sicuramente. Io ho fatto solo una settimana di allenamenti con la squadra al completo.

L’ultima gara è stata decisa da due ragazzi che hanno passato momenti difficile, Silipo e Luperini. Adesso devono recuperare la migliore condizione. Quando hai questi sintomi è difficile recuperare subito la migliore condizione.





Pentito della mia scelta? Io non guardo mai indietro. Sono convinto che col lavoro si possono superare le difficoltà. Sono venuto con la giusta mentalità. Spero di aver portato quel qualcosa per dare una mano alla squadra. Non ho mai pensato “chi me lo ha fatto fare”. Anche perché sono a Palermo e penso di avere dei compagni di squadra forti».

Queste le parole rilasciate da Alberto Almici, difensore del Palermo, ai microfoni di “Trm”.