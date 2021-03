L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Alberto Almici, difensore del Palermo:

«Vengo da mesi difficili, sto lavorando molto per ritrovare il ritmo partita. Quando si sta fermi due mesi e mezzo, rientri e hai un altro piccolo problema allo stesso ginocchio, diventa difficile ritrovare la condizione. Dispiace non giocare per due settimane per il rinvio della gara con il Monopoli a causa dei loro positivi. Avevo voglia di giocare subito».





«Record di 5 assist con la Cremonese vicino? Ne ho fatti 3, più 2 gol, perché mi prendo pure quello di Catanzaro, anche se è stato catalogato come autorete. Ho una scommessa con Chinnici, il fisioterapista. Se a fine anno arriverò a 5 assist pago una cena».

«Lo stop ci danneggia? Lo scopriremo dopo la gara con il Foggia, venivamo da una vittoria e giocare subito ci avrebbe consentito di dare continuità. Ne approfitteremo per migliorare i meccanismi nuovi di Filippi».