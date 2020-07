Dopo l’alluvione che ha colpito duramente la città di Palermo e parte della provincia, arriva il messaggio di vicinanza anche del sindaco di Catania Salvo Pogliese, attraverso la sua pagina Facebook: “Catania è unita a #Palermo nel dolore. Oggi non c’è, e non ci può essere, nessuna divisione. Oggi siamo tutti fratelli. Oggi i catanesi, come nella toccante vignetta di Totò Calì, abbracciano i palermitani”.