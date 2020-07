Il sindaco Leoluca Orlando ha comunicato poco fa in Prefettura la richiesta, inoltrata ai Governi regionale e nazionale, dello stato di calamità naturale “ anche al fine di attivare strumenti veloci e snelli per il risarcimento dei danni ai privati e per affrontare l’emergenza”. Stando a quanto riferito da “Blogsicilia.it”, il Sindaco ha preannunciato la richiesta ai Ministri dell’Ambiente e del Mezzogiorno con i quali ha avuto stamattina due distinti colloqui, ricevendo assicurazioni sulla “massima attenzione e disponibilità del Governo nazionale per sostenere quanto sarà fatto a Palermo dal Comune e da tutte le Istituzioni coinvolte. ”Il Sindaco ha disposto che sia attivato un indirizzo email cui i cittadini che hanno subito danni a beni immobili e auto possano segnalare tali danni “per la compilazione di un dossier a supporto della richiesta dello stato di calamità e per una più accurata quantificazione dei danni.” L’indirizzo e le modalità di utilizzo saranno comunicati da domani.