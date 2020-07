“Io e la mia famiglia abbiamo vissuto un incubo: mia figlia di tre anni è sotto shock”. Giuseppe Taormina, come raccolto da “Repubblica.it”, si dice miracolato dopo la bomba d’acqua che ha colpito Palermo. “Non lo so come è che sono salvo insieme a mia moglie e alle mie bambine. La più piccola, di 3 anni, per adesso non riesce a parlare. È sotto shock”. L’automobilista, 32 anni, ha messo in salvo la sua famiglia facendola uscire dalla macchina sotto al ponte di viale Lazio quando l’acqua era già alta. “L’acqua era ormai sopra ai guardrail. Ho nuotato a più non posso. La mia famiglia era al sicuro e sono tornato indietro. Insieme a altri due uomini ho salvato un giovane sotto shock intrappolato nella sua auto”. Per il video CLICCA QUI