Attraverso la propria pagina Facebook, la Croce Rossa Italiana- Comitato di Palermo, ha pubblicato il seguente messaggio relativo all’alluvione di ieri pomeriggio abbattutasi sulla città di Palermo e provincia: “Ci siamo accorti immediatamente che la situazione fosse una di quelle da attenzionare, con il nostro autoparco e comitato anch’essi soggetti a piccoli allagamenti. Attivati alle 20:00, direttamente dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, le nostre squadre, già operative, hanno affiancato le operazioni di soccorso prestando servizio per l’intera notte. Le prime attività sono state di assistenza alla popolazione con la distribuzione di coperte, cibo e soccorso sanitario ai molti automobilisti che, rimasti bloccati nell’area della circonvallazione, hanno abbandonato le loro vetture mettendosi in salvo anche a nuoto. Attualmente sono ancora in corso le operazioni di ricerca delle persone disperse nel sottopassaggio di via Leonardo da Vinci dove, fino a questa mattina, anche i nostri volontari sono stati all’opera nelle attività di supporto alla squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco e alle squadre di protezione civile”.