Palermo deve fare la conta dei danni dopo il grande alluvione di ieri, che ha mandato nel caos l’intera città, soprattutto la parte di Viale Regione Siciliana. Intanto c’è il giallo dei morti, infatti secondo quanto riporta “Gds.it”, un camionista avrebbe raccontato di aver visto sparire nel fiume di acqua e fango una coppia, ma al momento non è stato trovato nessun corpo e cresce la speranza che non ci sia stata nessuna vittima. Di seguito le parole del comandante provinciale dei vigili del fuoco, Agatino Carrolo: «Fino ad ora non abbiamo alcuna certezza circa la presenza di eventuali vittime”. Perlustrato il sottopasso all’altezza dell’ex Motel Agip con il nucleo sommozzatori ed effettuato il prosciugamento dell’acqua con pompe ad alta portata. L’obiettivo è verificare se qualcuno sia rimasto intrappolato negli abitacoli delle auto. Per dare notizie certe devo avere un livello di prosciugamento a livello delle auto per poterle ispezionare all’interno. Al momento c’è solo l’ipotesi di persone disperse, come sarebbe stato riferito da un testimone. Agli organi di polizia al momento non è arrivata alcuna denuncia di persone scomparse in relazione a questo evento atmosferico».