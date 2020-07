Il noto cantante siciliano Roy Paci si è scagliato sui social contro Matteo Salvini per il suo post pubblicato in merito all’alluvione che ha colpito la città di Palermo. In basso, il duro tweet:

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”it” dir=”ltr”>Ho sempre ritenuto superfluo commentare qualsiasi suo post ma di fronte alla morte di due miei concittadini per questa immane tragedia le dico semplicemente una cosa: lei è un turpe e miserabile sciacallo. Spero che le nostre lacrime diventino per lei gocce della tortura cinese.</p>— Roy Paci (@RoyPaci) <a href=”https://twitter.com/RoyPaci/status/1283468229508308992?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 15, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>